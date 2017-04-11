Два ДТП по соседству парализовали движение на Спартановке

Одну из аварий - с участием иномарки и маршрутки №68, по словам очевидцев, спровоцировал водитель последней: из второго ряда он, как это часто практикуют водители ГАЗелей, резко перестроился в первый, чтобы высадить пассажиров. На этот маневр не успел среагировать водитель иномарки и протаранил маршрутку. В первом ДТП, предположительно, обошлось без пострадавших.
А вот в результате второго лобового столкновения автомобилей по соседству, госпитализация, как сообщают пользователи соцсетей, потребовалась водителю «Рено».
Южная часть Волгограда сегодняшним утром также отметилась повышенной аварийностью. Среди нескольких мелких аварий самой необычной стало столкновение «слона и моськи» в виде КАМАЗа и «Матиза» на проспекте Университетском в Кировском районе. Малолитражка умудрилась подрезать грузовик, к счастью, тот успел затормозить, и столкновение получилось относительно мягким. Водитель «Матиза» отделался испугом.