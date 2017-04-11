Два ДТП по соседству парализовали движение на Спартановке

Утром 26 апреля движение в Тракторозаводском районе Волгограда в сторону центра было сильно затруднено начиная уже со Спартановки. Там рядом друг с другом произошли два ДТП, в результате чего на Первой Продольной собралась внушительная пробка.

Одну из аварий - с участием иномарки и маршрутки №68, по словам очевидцев, спровоцировал водитель последней: из второго ряда он, как это часто практикуют водители ГАЗелей, резко перестроился в первый, чтобы высадить пассажиров. На этот маневр не успел среагировать водитель иномарки и протаранил маршрутку. В первом ДТП, предположительно, обошлось без пострадавших.

Фото: Валерия Глазунова, соцсети

А вот в результате второго лобового столкновения автомобилей по соседству, госпитализация, как сообщают пользователи соцсетей, потребовалась водителю «Рено».

Фото: Алина Полякова, соцсети