Чиновник волгоградской мэрии заплатит штраф за свою нерасторопность

Городская прокуратура выявила в администрации Волгограда нарушение соблюдения законодательства о закупках для муниципальных нужд.

В комитете по жилищной политике почти с двухмесячным опозданием был подготовлен план закупок товаров, работ и услуг на нынешний финансовый год. В итоге предприниматели не были вовремя проинформированы о наличии у муниципального заказчика соответствующих нужд и возможности заключения контрактов.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, еще 27 декабря комитету были доведены лимиты бюджетных обязательств на 2017 год. При этом план-график закупок должен быть утвержден в течение 10 рабочих дней. Однако фактически он был готов только в феврале текущего года.

По результатам проверки прокурор Волгограда возбудил дело об административном правонарушении против руководителя контрактной службы комитета по жилищной политике горадминистрации.