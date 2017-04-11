Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Чиновник волгоградской мэрии заплатит штраф за свою нерасторопность
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%bc%d1%8d%d1%80%d0%b8%d1%8f
Чиновник волгоградской мэрии заплатит штраф за свою нерасторопность
Сегодня, 15:33ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: novostivolgograda.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»