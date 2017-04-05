В Волжском суд сурово наказал трех сбытчиков «солей» через интернет

Волжский городской суд вынес приговор группе наркодилеров, в состав которой входили три человека – Надежда Кузина, Артем Байбаков и Валерий Карпов.

Установлено, что все трое под руководством лица, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство, с сентября по ноябрь 2015 года занимались сбытом так называемых «солей» на территории Волжского и Волгограда.

Как пояснила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева, сбытчики зелья действовали в соответствии с распределением ролей, получая крупные партии наркотиков и продавая их через интернет.

Свою вину подсудимые признали. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, суд приговорил Кузину к 10 годам колонии общего режима. А вот Байбаков и Карпов, согласно приговору, будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Один – 10 лет и 6 месяцев, другой – 12 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, отметили в региональной прокуратуре.

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