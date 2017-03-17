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В Волгоградской области от укусов клещей пострадали более 100 человек
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгоградской области от укусов клещей пострадали более 100 человек
Сегодня, 13:09ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: vedtver.ru
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