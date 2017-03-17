В Волгоградской области от укусов клещей пострадали более 100 человек
Сегодня, 13:09ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: vedtver.ru
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В Волгоградской области за первый квартал количество случаев укусов людей клещами увеличилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 20 апреля в медицинские организации региона обратилось уже 103 человека, пострадавших от нападения клещей, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.
Согласно мониторингу эпидемиологической ситуации в регионе, только за неделю количество укушенных клещами людей выросло на 42 человека. Обращения в больницы и поликлиники зарегистрированы в 25 районах области.
Больше всего обращений в Урюпинском районе – 18. От него не отстают Волгоград – 13 укушенных и Михайловский район – 11 человек.
В то же время в Роспотребнадзоре отмечают, что случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в регионе не зарегистрированы.
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