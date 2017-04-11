В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу

Настоящая криминальная история развернулась 19 апреля в Ворошиловском районе Волгограда. А началось всё с покупки дивана по объявлению в газете.

45-летняя жительница Волгограда нашла по объявлению достойное предложение и позвонила по указанному телефону. Мебельщик предложил ей встретиться с глазу на глаз. Его офисом оказалась постройка на ул. Неждановой в Ворошиловском районе Волгограда, а продавцом - гастарбайтер из Узбекистана, который трудился разнорабочим и подрабатывал в мебельном цехе. После записи требуемых размеров дивана, рабочий предложил скрепить договор рюмкой коньяка.

После этого заказчица засобиралась домой, но в гастарбайтере проснулась страсть, которую гостья не разделила. Обиженный любовник нанес женщине несколько ударов по голове. Потерпевшая на несколько минут отключилась, а очнувшись почувствовала, что мужчина ее уже раздел. Женщина вырвалась из рук насильника, и тогда гастарбайтер запросил оральных ласк. Несломленная жертва и на этот раз дала достойный отпор - укусила насильника. Затем женщине удалось выбежать на улицу буквально «в чем мать родила» и добежать до ближайшей заправки, охранник которой позвонил правоохранителям.

комната насильника Фото: СО по Ворошиловскому району СУ СКР по Волгоградской области