В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу

45-летняя жительница Волгограда нашла по объявлению достойное предложение и позвонила по указанному телефону. Мебельщик предложил ей встретиться с глазу на глаз. Его офисом оказалась постройка на ул. Неждановой в Ворошиловском районе Волгограда, а продавцом - гастарбайтер из Узбекистана, который трудился разнорабочим и подрабатывал в мебельном цехе. После записи требуемых размеров дивана, рабочий предложил скрепить договор рюмкой коньяка.
После этого заказчица засобиралась домой, но в гастарбайтере проснулась страсть, которую гостья не разделила. Обиженный любовник нанес женщине несколько ударов по голове. Потерпевшая на несколько минут отключилась, а очнувшись почувствовала, что мужчина ее уже раздел. Женщина вырвалась из рук насильника, и тогда гастарбайтер запросил оральных ласк. Несломленная жертва и на этот раз дала достойный отпор - укусила насильника. Затем женщине удалось выбежать на улицу буквально «в чем мать родила» и добежать до ближайшей заправки, охранник которой позвонил правоохранителям.
Как рассказала агентству «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Ворошиловскому району регионального СУ СКР Альбина Мальсагова, насильника задержали по горячим следам. Как выяснилось, приезжий из Узбекистана находится на территории России легально, регистрация истекает у него в мае этого года. Сейчас гастарбайтер арестован, свою вину он не признает, указывая, что контакт с потерпевшей происходил по обоюдному согласию, а рану на интересном месте объяснил чрезмерной страстью. По факту нападения на женщину возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».