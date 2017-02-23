В Тракторозаводском районе иномарка на переходе сбила 12-летнего школьника
Сегодня, 11:11ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: kuzbass-today.ru
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Ребенок чудом остался жив после наезда на него автомобиля «Renault Symbol».
ЧП произошло накануне, в три часа дня, когда ребенок переходил проезжую часть улицы Н.Отрады, когда иномарка сбила его.
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Место ДТП в Тракторозаводском районе.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 60-летний водитель «Рено» решил проехать перекресток напротив дома №6г на красный сигнал светофора и наехал на школьника, который шел по пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был госпитализирован с травмой головы и ушибами.
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