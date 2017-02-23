В Тракторозаводском районе иномарка на переходе сбила 12-летнего школьника

Ребенок чудом остался жив после наезда на него автомобиля «Renault Symbol».

ЧП произошло накануне, в три часа дня, когда ребенок переходил проезжую часть улицы Н.Отрады, когда иномарка сбила его.

Место ДТП в Тракторозаводском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 60-летний водитель «Рено» решил проехать перекресток напротив дома №6г на красный сигнал светофора и наехал на школьника, который шел по пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был госпитализирован с травмой головы и ушибами.

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