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В Тракторозаводском районе иномарка на переходе сбила 12-летнего школьника
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Тракторозаводском районе иномарка на переходе сбила 12-летнего школьника
Сегодня, 11:11ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: kuzbass-today.ru
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