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В Николаевском районе зятю, напавшему с ножом на тещу, грозит 2 года тюрьмы
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Николаевском районе зятю, напавшему с ножом на тещу, грозит 2 года тюрьмы
Сегодня, 13:38ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: marimedia.ru
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