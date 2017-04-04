В Николаевском районе зятю, напавшему с ножом на тещу, грозит 2 года тюрьмы

В Николаевском районе полицейские возбудили уголовное дело против 22-летнего местного жителя, который с ножом напал на свою тещу.

Конфликт между 40-летней жительницей Николаевского района и ее зятем произошел в конце марта текущего года. Причиной послужило злоупотребление молодым человеком спиртными напитками и ссора с супругой.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, пьяный зять для выяснения отношений пришел в дом тещи, где от него скрывалась жена. В результате ссора продолжилась. И молодой человек нанес ранение теще, ударив ее ножом по руке.

После того, как потерпевшая сообщила о происшествии в полицию, пьяный хулиган был задержан. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За нападение с ножом на родственницу ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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