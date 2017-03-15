В Кировском районе из-за замыкания электропроводки едва не сгорел пенсионер
Сегодня, 09:26ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: eiysk.ru
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В понедельник, 24 апреля, ночью пожарные были вызваны в Кировский район Волгограда.
В одной из пятиэтажек на улице Фруктовой загорелась трехкомнатная квартира.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 23.05. На место происшествия выехали расчеты 5-й пожарно-спасательной части. Огонь, который распространился в квартире на площади 12 квадратных метров, был полностью потушен через 20 минут.
К счастью, никто не погиб, но есть пострадавший – 75-летний мужчина. Специалисты предполагают, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в квартире.
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