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В Кировском районе из-за замыкания электропроводки едва не сгорел пенсионер
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Кировском районе из-за замыкания электропроводки едва не сгорел пенсионер
Сегодня, 09:26ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: eiysk.ru
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