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В Калачевском районе на ремонтном участке дороги разбился водитель «Лады»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Калачевском районе на ремонтном участке дороги разбился водитель «Лады»
Сегодня, 10:05ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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