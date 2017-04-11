В Калачевском районе на ремонтном участке дороги разбился водитель «Лады»

В минувший понедельник в Калачевском районе Волгоградской области в аварии погиб 64-летний пенсионер, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-21053».

ДТП произошло около 11 часов дня на 48 километре федеральной трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по региону, водитель «пятерки» ехал со стороны областного центра. На участке, где идет ремонт дороги, мужчина превысил скорость, в результате чего машина перевернулась.

От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

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