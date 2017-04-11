В Городищенском районе задержали двух волгоградцев с целым мешком марихуаны

Сотрудники полиции Городищенского района не ожидали, что остановив на проселочной дороге для проверки автомобиль «Лада Калина», они обнаружат в нем большую партию растительного наркотика.

При разговоре стражи порядка обратили на странное поведение водителя и пассажира, из-за чего решили осмотреть транспортное средство. В результате в салоне был найден мешок с марихуаной весом 7,1 кг.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемые – жители Кировского района в возрасте 22 и 23 лет – были задержаны и заключены под стражу.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Молодые люди пояснили, что приобретали марихуану оптом в Михайловском районе. Во время обыска у них в квартирах полицейские также изъяли наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, волгоградцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Позднее в Михайловке оперативники задержали и предполагаемого торговца марихуаной – 40-летнего местного жителя. Сейчас устанавливаются и другие лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.

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