В Дубовке прокуратура помогла ветерану войны обрести собственную квартиру

Местные чиновники отказались ставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения 89-летнего участника Великой Отечественной войны. После чего ветеран пожаловался в районную прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что пожилой человек остался без жилья в силу жизненных обстоятельств. Его заявление с просьбой о постановке на учет как нуждающегося в жилом помещении полностью соответствовало требованиям федерального закона «О ветеранах». Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.

Права ветерана были восстановлены через суд после вмешательства районного прокурора, который посчитал незаконными действия администрации городского поселения.