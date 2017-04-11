В Дубовке прокуратура помогла ветерану войны обрести собственную квартиру

В ходе проверки выяснилось, что пожилой человек остался без жилья в силу жизненных обстоятельств. Его заявление с просьбой о постановке на учет как нуждающегося в жилом помещении полностью соответствовало требованиям федерального закона «О ветеранах». Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.
Права ветерана были восстановлены через суд после вмешательства районного прокурора, который посчитал незаконными действия администрации городского поселения.
В начале 2017 года администрацией региона ветерану предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения в сумме более 1 млн. рублей. На эти средства он приобрел собственную квартиру в Дубовке.