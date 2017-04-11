Трех жителей Палласовки ждет суд за нецензурную надпись на памятнике Ленину

Прокуратура Палласовского района обвинила в вандализме трех местных жителей в возрасте 17, 18 и 23 лет.

В октябре прошлого года ночью молодые люди с помощью аэрозольного баллончика нанесли нецензурную надпись на памятнике Ленину на центральной площади города Палласовки.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, на устранение последствий акта вандализма местная администрация затратила более 20 тысяч рублей. Позднее родители молодых людей возместили ущерб.