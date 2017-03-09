Прокуратура добилась блокировки 3 сайтов, продававших краснокнижных птиц

Прокуратура Красноармейского района Волгограда во время интернет-мониторинга обнаружила в Сети три сайта с информацией о продаже птиц и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В частности, сайты предлагали всем желающим купить хищных птиц – беркутов, балобанов, сапсанов и кречетов, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

Согласно законодательству, незаконные добыча и продажа особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, влекут уголовную ответственность. Поэтому районный прокурор через суд потребовал запретить распространение указанной информации.

После того, как иск был удовлетворен, Роскомнадзор заблокировал все три интернет-ресурса.

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