Прокуратура добилась блокировки 3 сайтов, продававших краснокнижных птиц
Сегодня, 10:19ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: expert17.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Красноармейского района Волгограда во время интернет-мониторинга обнаружила в Сети три сайта с информацией о продаже птиц и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
В частности, сайты предлагали всем желающим купить хищных птиц – беркутов, балобанов, сапсанов и кречетов, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева.
Согласно законодательству, незаконные добыча и продажа особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, влекут уголовную ответственность. Поэтому районный прокурор через суд потребовал запретить распространение указанной информации.
После того, как иск был удовлетворен, Роскомнадзор заблокировал все три интернет-ресурса.
Материалы по теме
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0