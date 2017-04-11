На юге Волгограда маршрутка с пассажирами врезалась в дерево

ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на ул. Фадеева в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, причиной аварии стал резкий и неожиданный маневр водителя «Нивы», который подрезал «ГАЗель» 34-го маршрута. Последняя уходила от столкновения, вылетела на обочину и протаранила дерево. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно, что тяжелых травм никто не получил, поскольку перед столкновением с деревом водитель «ГАЗели» успел применить экстренное торможение. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: Тоня Линник, соцсети