На юге Волгограда маршрутка с пассажирами врезалась в дерево

Как сообщают в соцсетях очевидцы, причиной аварии стал резкий и неожиданный маневр водителя «Нивы», который подрезал «ГАЗель» 34-го маршрута. Последняя уходила от столкновения, вылетела на обочину и протаранила дерево. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно, что тяжелых травм никто не получил, поскольку перед столкновением с деревом водитель «ГАЗели» успел применить экстренное торможение. На месте работают сотрудники ГИБДД.
К слову, за сегодняшнее утро это не единственная авария с «ГАЗелями». Автомобиль этой модели попал в серьезную аварию на выезде из туннеля Тулака в Советском районе. Вероятно, «ГАЗель» наскочила на бордюр и перевернулась. Машина следовала не по маршруту, и ее салон в момент ДТП был пуст. Водитель отделался ушибами.