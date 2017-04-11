На Третьей Продольной грузовик растерял коробки с товаром

Сегодня днем на выезде с Третьей Продольной в сторону Ростова большегруз крупной торговой сети на проезжей части растерял большую часть перевозимого товара.

Несколько десятков коробок с продуктами и бытовой химией высыпались во время движения из открывшихся дверей кузова. Когда водитель остановился, за большегрузом уже тянулся целый «продовольственный шлейф».

Фото: Дмитрий Осипов, соцсети

Сейчас на месте инцидента образовалась небольшая пробка, водители аккуратно объезжают рассыпавшиеся по асфальту товары.