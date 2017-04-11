На Третьей Продольной грузовик растерял коробки с товаром
Сегодня, 13:58ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Дмитрий Осипов/ соцсети
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Сегодня днем на выезде с Третьей Продольной в сторону Ростова большегруз крупной торговой сети на проезжей части растерял большую часть перевозимого товара.
Несколько десятков коробок с продуктами и бытовой химией высыпались во время движения из открывшихся дверей кузова. Когда водитель остановился, за большегрузом уже тянулся целый «продовольственный шлейф».
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Фото: Дмитрий Осипов, соцсети
Сейчас на месте инцидента образовалась небольшая пробка, водители аккуратно объезжают рассыпавшиеся по асфальту товары.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель вызвал на помощь работников торговой сети, чтобы загрузить товар обратно. Остается надеяться, что когда эта продукция попадет в магазины, работники сети внимательно проведут ее сортировку, и поврежденные образцы не окажутся на торговых полках.
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