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На месте пропажи ихтиолога Павла Бурдина работают водолазы
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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На месте пропажи ихтиолога Павла Бурдина работают водолазы
Сегодня, 13:02ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: locman.net
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