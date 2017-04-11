На месте пропажи ихтиолога Павла Бурдина работают водолазы

Спустя три дня после исчезновения 27-летнего ихтиолога Павла Бурдина, который 23 апреля выехал на моторной лодке в акваторию Волгоградского водохранилища для установки безвредных для рыбы сеток аквариумного типа и пропал, новостей о его судьбе по- прежнему нет.

В первый же день супруга Павла вместе с его друзьями обследовали береговую линию, но никаких следов обнаружить не удалось. Пока приоритетной является версия несчастного случая на воде.

Как сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя Дубовского СО СУ СКР по Волгоградской области Алим Гешев, в пустой лодке, которая дрейфовала на территории водохранилища между Дубовкой и селом Рахинка, был поврежден мотор.

Вероятнее всего, ихтиолог налетел на препятствие, например, плывущее бревно, или же в ветреную погоду заложил слишком резкий вираж, и его рулевым рычагом скинуло в воду. Поскольку она еще не прогрелась, у мужчины могла случиться судорога, или же от удара он мог потерять сознание. Но, пока все это лишь предположения, подчеркнули следователи. После обнаружения пустой лодки, они направили спасателям заявку, чтобы к поискам могли подключиться водолазы. Подводные работы начались накануне.

Как рассказал корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» директор государственного казённого учреждения Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Илья Будиловский на месте посменно по два часа работают четверо водолазов, еще двое осуществляют страховку.

Поисковые мероприятия осложняет начавшийся сброс воды, тем не менее, поиск не останавливается. Илья Будиловский также отметил, что к трагедии, скорее всего, привело несоблюдение правил безопасности на воде и попросил граждан при выходе в акваторию на отдых или рыбалку быть бдительными.

Материалы по теме