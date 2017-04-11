Камышанин в поисках работы перевел телефонному мошеннику 15 тысяч рублей

С заявлением о мошенничестве в полицию Камышина обратился 55-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что еще в марте ему позвонил неизвестный и предложил работу в крупной финансовой компании. Правда, для начала работы незнакомец потребовал внести на счет организации 250 долларов США.

Как рассказали в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский», следуя инструкциям, доверчивый камышанин оформил кредит в микрофинансовой организации на сумму 15 тысяч рублей. Эти средства он зачислил на свою банковскую карту, а затем под руководством злоумышленника перевел деньги якобы на депозит финансовой компании.

Разумеется, как только деньги были перечислены, связь с «сотрудником» организации прекратилась.

Лишь через месяц искавший работу камышанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В настоящее время следователи МО МВД России «Камышинский» возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

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