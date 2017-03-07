«Волгоградсэнергосбыт» заставили уволить бывшего налогового инспектора

Прокуратура Волгограда в ходе проверки ПАО «Волгоградэнергосбыт» выявила факт незаконного трудоустройства бывшего госслужащего в коммерческую организацию.

Так, в июне 2016 года на должность начальника отдела централизованной бухгалтерии предприятия было назначено лицо, ранее замещавшее должность главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Волгоградской области.

Она пояснила, что, по законодательству, бывший госслужащий в течение двух лет после увольнения может работать в ранее проверяемой организации только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. В данном случае такого согласия не было.