«Волгоградсэнергосбыт» заставили уволить бывшего налогового инспектора

Так, в июне 2016 года на должность начальника отдела централизованной бухгалтерии предприятия было назначено лицо, ранее замещавшее должность главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Волгоградской области.
Причем в 2013 и 2015 годах госслужащий руководил группой налоговиков, проверяющих «Волгоградэнергосбыт», сообщила агентству «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.
Она пояснила, что, по законодательству, бывший госслужащий в течение двух лет после увольнения может работать в ранее проверяемой организации только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. В данном случае такого согласия не было.
Прокурор города Волгограда через суд потребовал от предприятия расторгнуть трудовой договор, заключенный с нарушением антикоррупционного законодательства.
Накануне судебного заседания руководство ПАО «Волгоградэнергосбыт» уволило бывшего налогового инспектора. Поэтому прокурор отказался от иска, и дело было прекращено.