В Волжском «Волга» врезалась в «Ладу»: пострадали 2 малолетних ребенка
Сегодня, 14:00ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: moe-online.ru
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В минувшее воскресенье в новой части города Волжского столкнулись «ГАЗ-3110» и «Лада Приора».
Авария произошла в около трех часов дня на пересечении улиц Александрова и Пушкина.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 59-летний водитель «Волги», ехавший со стороны промзоны, стал поворачивать налево на улицу Пушкина и не пропустил двигавшуюся по встречной полосе «Ладу Приору».
В результате столкновения в «Ладе» пострадали 3-летняя девочка и 7-летний мальчик, которые находились в детских удерживающих устройствах на заднем пассажирском сиденье. Детям потребовалась медицинская помощь.
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