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В Волжском пьяные подростки устроили гонки с экипажем ДПС
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волжском пьяные подростки устроили гонки с экипажем ДПС
Сегодня, 16:49ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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