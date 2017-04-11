В Волжском пьяные подростки устроили гонки с экипажем ДПС

Полицейские начали преследовать отечественную «шестерку» после того, как ее водитель проигнорировал требование остановиться.

Погоня получилась достаточно длительной – за это время водитель несколько раз грубо нарушал ПДД, подвергая опасности жизнь других автомобилистов и собственных пассажиров. В общей сложности автоинспекторы преследовали гонщиков от ул. Химиков до поселка ЛПК около получаса. Когда же сотрудники ДПС настигли нарушителя, то очень удивились. В машине была целая компания из подвыпивших 16-летних подростков, которые совсем недавно приобрели автомобиль вскладчину.

Видео Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области