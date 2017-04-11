В Волжском пьяные подростки устроили гонки с экипажем ДПС

Погоня получилась достаточно длительной – за это время водитель несколько раз грубо нарушал ПДД, подвергая опасности жизнь других автомобилистов и собственных пассажиров. В общей сложности автоинспекторы преследовали гонщиков от ул. Химиков до поселка ЛПК около получаса. Когда же сотрудники ДПС настигли нарушителя, то очень удивились. В машине была целая компания из подвыпивших 16-летних подростков, которые совсем недавно приобрели автомобиль вскладчину.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, на нетрезвого молодого водителя, который еще даже не успел сдать на права, был составлен протокол по ст. 12.26 ч.2. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции». На место была вызвана мама водителя, которая забрала сына домой. Уже известно, что помимо штрафа, к подростку применят и еще одно наказание - поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.