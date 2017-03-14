В Урюпинском районе лишенный прав водитель насмерть разбился на «Ладе»

В Урюпинском районе в ДТП погиб 24-летний водитель «Лады Приоры».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее лишенный прав водитель отечественной легковушки ехал со стороны хутора Дубовский. Находясь в трех километрах от поселения, он не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась.