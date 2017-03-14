В Урюпинском районе лишенный прав водитель насмерть разбился на «Ладе»
Сегодня, 10:11ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Урюпинском районе в ДТП погиб 24-летний водитель «Лады Приоры».
Авария произошла накануне в 16.35 на автодороге «г.Урюпинск - х.Дубовский – ст.Алексеевская».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее лишенный прав водитель отечественной легковушки ехал со стороны хутора Дубовский. Находясь в трех километрах от поселения, он не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель скончался на месте ДТП. В аварии также пострадал 43-летний пассажир «Лады». Мужчину с травмами доставили в районную больницу.
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