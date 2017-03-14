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В Урюпинском районе лишенный прав водитель насмерть разбился на «Ладе»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Урюпинском районе лишенный прав водитель насмерть разбился на «Ладе»
Сегодня, 10:11ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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