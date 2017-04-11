В Серафимовиче завели дело на дорожников, нанесших крупный ущерб природе

При строительстве автомобильной дороги строители сняли плодородный слой почвы на площади 2 900 квадратных метров

Летом прошлого года одна из волгоградских фирм при строительстве участка автомобильной дороги в Серафимовичском районе несанкционированно разработали песчаный карьер глубиной 4,5 метра. При этом дорожники сняли слой плодородной почвы на площади 2 900 кв. м, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая.

Как установили следователи, земляные работы производились в особо охраняемой природной зоне без соответствующего разрешения.

«Преступные действия работников коммерческой стройфирмы привели к тяжким последствиям для объектов окружающей среды, а сумма ущерба, по оценкам экспертов, исчисляется миллионами», – отметила представитель Следственного управления.