В Ростовской области вновь обнаружили птичий грипп

Вирус птичьего гриппа вновь обнаружен на производстве индейки компании «Евродон-Юг» в Октябрьском районе Ростовской области.

Об этом со ссылкой на Ростовскую областную станцию по борьбе с болезнями животных сообщает издание Rostovgazeta.ru .

Вирус зафиксировали у молодняка, находящегося на участке подращивания известной птицефабрики. Сообщается, что геном вируса обнаружен у индеек. Ранее вирус гриппа птиц был обнаружен на «Птицефабрике Маркинская» в том же районе Ростовской области.

Здесь геном вируса нашли в материале кур. Еще раньше, в декабре 2016 года, птичий грипп был зафиксирован и на самом предприятии «Евродон», так что сейчас это повторная регистрация вируса. Напомним, продукция компании под торговой маркой «Индолина» поставляется и в Волгоградскую область.