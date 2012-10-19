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Пьяный волгоградец угнал «Ладу», пока ее владелец спал
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Пьяный волгоградец угнал «Ладу», пока ее владелец спал
Сегодня, 14:45ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Privet-Rostov.ru
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