Пьяный волгоградец угнал «Ладу», пока ее владелец спал

В понедельник, 24 апреля, рано утром на севере областной столицы волгоградские полицейские задержали автоугонщика.

Вначале инспекторы ДПС на улице Зенитчиков просто остановили автомобиль «ВАЗ-2107», у которой было разбито правое переднее стекло. А затем выяснилось, что машина угнана.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, направлявшийся в поселок Водстрой 29-летний водитель «семерки» был пьян. Когда инспекторы осмотрели салон, то заметили скрученные провода замка зажигания.

В ходе проверки установлено, что машина угнана со двора дома по улице Поддубного. Владелец в это время спал и еще не знал об угоне своей «семерки»

Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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