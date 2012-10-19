Пьяный волгоградец угнал «Ладу», пока ее владелец спал
Сегодня, 14:45ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Privet-Rostov.ru
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В понедельник, 24 апреля, рано утром на севере областной столицы волгоградские полицейские задержали автоугонщика.
Вначале инспекторы ДПС на улице Зенитчиков просто остановили автомобиль «ВАЗ-2107», у которой было разбито правое переднее стекло. А затем выяснилось, что машина угнана.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, направлявшийся в поселок Водстрой 29-летний водитель «семерки» был пьян. Когда инспекторы осмотрели салон, то заметили скрученные провода замка зажигания.
В ходе проверки установлено, что машина угнана со двора дома по улице Поддубного. Владелец в это время спал и еще не знал об угоне своей «семерки»
Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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