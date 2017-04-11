Прокуратура обвинила в служебном подлоге двух волгоградских чиновников

Прокуратура Волгоградской области обвинила в служебном подлоге председателя комитета по строительству администрации города Юрия Кокина и заместителя директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Андрея Карбаинова.

Пытаясь соблюсти сроки введения в строй физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе, оба чиновника полностью приняли объект с невыполненными работами.

По версии следствия, в декабре 2015 года, будучи директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», Кокин и его заместитель Карбаинов подписали акты о выполненных работах, хотя знали, что ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» еще не занималось озеленением территории ФОКа на улице Молодежной, как того требовал контракт. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщила старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.

«На основании указанных актов ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» частично оплачены фактически невыполненные работы по озеленению на сумму более 1,6 млн рублей», – отметила Токарева.