Полицейские проводят проверку хулиганского нападения на автобус

Инцидент произошел накануне в Дзержинском районе Волгограда. Автобус, следовавший по 25 маршруту, проехал ТЦ «КомсоМОЛЛ», в этот момент в окно салона, а затем и водителя полетели неустановленные предметы, возможно, пули.

В результате одно из окон оказалось полностью разбито, второе треснуло.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в результате инцидента никто не пострадал, в настоящий момент опрошены все 8 человек, находившихся в салоне. Полицейские эксперты изучают характер повреждений. Точные выводы по поводу использованных хулиганами предметов в ГУ МВД региона нам назвать отказались.