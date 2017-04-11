Полицейские проводят проверку хулиганского нападения на автобус
Сегодня, 12:43ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: rtvpuls.com
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Инцидент произошел накануне в Дзержинском районе Волгограда. Автобус, следовавший по 25 маршруту, проехал ТЦ «КомсоМОЛЛ», в этот момент в окно салона, а затем и водителя полетели неустановленные предметы, возможно, пули.
В результате одно из окон оказалось полностью разбито, второе треснуло.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в результате инцидента никто не пострадал, в настоящий момент опрошены все 8 человек, находившихся в салоне. Полицейские эксперты изучают характер повреждений. Точные выводы по поводу использованных хулиганами предметов в ГУ МВД региона нам назвать отказались.
Между тем в соцсетях один из пассажиров указанного автобуса утверждает, что общественный транспорт был обстрелян из травматического оружия.
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