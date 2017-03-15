Ночью в Волжском из девятиэтажки пожарные эвакуировали 9 человек

Из-за пожара в двухкомнатной квартире сотрудники МЧС эвакуировали жильцов пострадавшей квартиры и их соседей

Пожар произошел около 11 ночи в многоквартирном доме на улице Мира.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, в одной из квартир загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площади 7 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали жильцов пострадавшей квартиры и их соседей – всего 9 человек.

Возгорание было ликвидировано за несколько минут. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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