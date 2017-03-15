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Ночью в Волжском из девятиэтажки пожарные эвакуировали 9 человек
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Ночью в Волжском из девятиэтажки пожарные эвакуировали 9 человек
Сегодня, 09:08ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: oooarsenal.ru
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