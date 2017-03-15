Ночью в Волжском из девятиэтажки пожарные эвакуировали 9 человек
Сегодня, 09:08ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: oooarsenal.ru
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Из-за пожара в двухкомнатной квартире сотрудники МЧС эвакуировали жильцов пострадавшей квартиры и их соседей
Пожар произошел около 11 ночи в многоквартирном доме на улице Мира.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, в одной из квартир загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площади 7 квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали жильцов пострадавшей квартиры и их соседей – всего 9 человек.
Возгорание было ликвидировано за несколько минут. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
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