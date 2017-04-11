На юге Волгограда ребенок был госпитализирован после употребления микстуры
Сегодня, 22:59ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: mnogoznanie.ru
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Днем 24 апреля бригада скорой помощи прибыла на вызов в Красноармейский район. Родители недосмотрели за 4-летним малышом, который из любопытства выпил около 80 мл. сиропа «Эриспирус» -его обычно прописывают от кашля.
Как сообщил в своем блоге врач-реаниматолог Михаил Николаев, на месте ребенку сделали промывание желудка, а затем с фельдшерской бригадой отправили в токсикологию.
Чтобы не допустить таких случаев, врачи советуют семьям, воспитывающим маленььких детей, хранить лекарства в недоступных для них местах.
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