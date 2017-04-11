На юге Волгограда ребенок был госпитализирован после употребления микстуры

Днем 24 апреля бригада скорой помощи прибыла на вызов в Красноармейский район. Родители недосмотрели за 4-летним малышом, который из любопытства выпил около 80 мл. сиропа «Эриспирус» -его обычно прописывают от кашля.

Как сообщил в своем блоге врач-реаниматолог Михаил Николаев, на месте ребенку сделали промывание желудка, а затем с фельдшерской бригадой отправили в токсикологию.