На трассе Волгоград-Элиста автобус со спортсменами влетел в КАМАЗ

ДТП произошло сегодня ночью недалеко от села Садовое республики Калмыкия. Столкновению с автобусом предшествовала ошибка дальнобойщика.

На мокрой дороге он не удержал груженую фуру на дороге и зацепил обочину. Кабина выехала в кювет, а кузов остался на проезжей части, перекрыв дорогу.

Водитель автобуса с саратовскими номерами, везший спортсменов, заметил это препятствие слишком поздно. Он попытался объехать КАМАЗ по встречной полосе, но не успел вовремя сманеврировать по выбранной траектории. В результате автобус столкнулся с КАМАЗом и получил серьезные повреждения. К счастью, пассажиры отделались мелкими ушибами, к медикам никто обращаться не стал.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться полицейским - дальнобойщик выставил знак аварийной остановки, но из-за плохой видимости водитель автобуса заметил его слишком поздно.