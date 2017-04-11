На территории Волгоградского водохранилища бесследно исчез ихтиолог

Накануне утром 27-летний ихтиолог межрайонного отдела по воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства отправился в мини-экспедицию на Волгоградское водохранилище.

Жене мужчина сказал, что поработает несколько часов и вернется. Погода стояла ветреная, и ихтиолог попросил местных рыбаков оказать ему помощь – отплыть вместе на его лодке, которая оборудована мотором, и подстраховать во время погружения оборудования. Однако никто из рыбаков не разделил исследовательского настроя мужчины и не захотел прерывать своего промысла.

Около 12-00 ихтиолог отправился на середину водохранилища в одиночестве. А через 5 часов внимание рыбаков привлекла дрейфующая лодка. Когда они подплыли к ней, то увидели, что внутри никого нет. В лодке находился эхолот и сотовый телефон. Визуально никаких следов пропавшего обнаружено не было. О произошедшем сразу же известили жену мужчины, а она сообщила в правоохранительные органы.

Как сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя Дубовского СО СУ СКР по Волгоградской области Алим Гешев, в настоящий момент по факту исчезновения ихтиолога проводится проверка.