На территории Волгоградского водохранилища бесследно исчез ихтиолог

Жене мужчина сказал, что поработает несколько часов и вернется. Погода стояла ветреная, и ихтиолог попросил местных рыбаков оказать ему помощь – отплыть вместе на его лодке, которая оборудована мотором, и подстраховать во время погружения оборудования. Однако никто из рыбаков не разделил исследовательского настроя мужчины и не захотел прерывать своего промысла.
Около 12-00 ихтиолог отправился на середину водохранилища в одиночестве. А через 5 часов внимание рыбаков привлекла дрейфующая лодка. Когда они подплыли к ней, то увидели, что внутри никого нет. В лодке находился эхолот и сотовый телефон. Визуально никаких следов пропавшего обнаружено не было. О произошедшем сразу же известили жену мужчины, а она сообщила в правоохранительные органы.
Как сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя Дубовского СО СУ СКР по Волгоградской области Алим Гешев, в настоящий момент по факту исчезновения ихтиолога проводится проверка.
По одной из версий, мужчина двигался на лодке с мотором, она накренилась, и ихтиолог упал в холодную воду. Известно, что глубина водохранилища в месте обнаружение лодки от 25 до 35 метров. Сейчас решается вопрос о привлечении к поисковой операции водолазов.