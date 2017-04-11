На ростовской трассе водитель грузовика врезался в «Тойоту» и скрылся

В минувшее воскресенье в Суровикинском районе в аварию попал автомобиль «Toyota Vista» с двумя 25-летними молодыми людьми.

В пятом часу утра на федеральной автодороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в иномарку врезался неустановленный грузовик.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, направлявшийся в сторону областного центра грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. После столкновения с «Тойотой» водитель грузовика скрылся с места ДТП.

В результате аварии пассажир иномарки с травмами был доставлен в больницу.

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