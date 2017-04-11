На ростовской трассе водитель грузовика врезался в «Тойоту» и скрылся
Сегодня, 10:49ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшее воскресенье в Суровикинском районе в аварию попал автомобиль «Toyota Vista» с двумя 25-летними молодыми людьми.
В пятом часу утра на федеральной автодороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в иномарку врезался неустановленный грузовик.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, направлявшийся в сторону областного центра грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. После столкновения с «Тойотой» водитель грузовика скрылся с места ДТП.
В результате аварии пассажир иномарки с травмами был доставлен в больницу.
Материалы по теме
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0