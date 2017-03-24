Директор торгового дома «Версаль» скрыл от государства 5 млн рублей налогов

Прокуратура Волгоградской области обвинила директора ООО «Торговый дом «Версаль» Юрия Берникова в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере.

Установлено, что коммерсант сэкономил более 5 миллионов рублей, включая в налоговую декларацию заведомо ложные сведения.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, с 2012 по 2014 годы Берников не уплатил в бюджет единый налог, который взимается по упрощенной системе. Для этого он занижал доходы от предпринимательской деятельности и завышал расходы по приобретению товарно-материальных ценностей у несуществующих организаций.

«В результате ООО «ТД «Версаль» не уплачен указанный налог в сумме свыше 5 млн рублей, что составляет 88,73% от общей суммы налогов, подлежащей уплате организацией», – отметила представитель областной прокуратуры.

Свою вину Берников признал. Уголовное дело против него рассмотрит Волжский городской суд. Максимальным наказанием для директора торгового дома может стать 2 года лишения свободы.

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