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Аудиторы КСП региона выявили целый «букет» нарушений в областной филармонии
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Аудиторы КСП региона выявили целый «букет» нарушений в областной филармонии
Сегодня, 17:41ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: wikimapia.org
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