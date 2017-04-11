Аудиторы КСП региона выявили целый «букет» нарушений в областной филармонии

Аудиторы контрольно-счетной паты (КСП) Волгоградской области провели проверку деятельности областной филармонии и выявили ряд серьезных нарушений, о которых сообщили губернатору.

Среди основных нарушений – выполнение работ, не предусмотренных госзаданием, неэффективные расходы и занижение арендной платы.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе КСП региона, здание в центре города сдавалось в аренду с явно заниженной стоимостью – всего 62 рубля за квадратный метр в месяц. Также отмечена заниженная арендная плата при проведении концертов приезжими коллективами.

Невыполнение требований комитета по управлению госимуществом по перерасчету арендной платы за помещение, сданное под кафе, привело к тому, что бюджет лишился дохода в размере 3 млн. рублей. А из-за использования операторами сотовой связи помещения без оформления договоров аренды филармония недополучила почти 832 тыс. рублей.

К неэффективным расходам аудиторы КСП отнесли необоснованную аренду гостиниц и квартир для артистов. А также несвоевременное введение новой системы оплаты труда, из-за чего возникли дополнительные расходы на оплату стимулирующих выплат.

Кроме того, установлены нарушения в сфере государственных закупок. В 2016 году они в основном осуществлялись у единственного поставщика, что повлияло на снижение уровня экономии бюджетных средств. В то время, когда у других госучреждений области он составил 5,1 процента, у филармонии – всего лишь 0,01%.

Также выявлены экономически необоснованные затраты при проведении фестиваля «Маресьев. История подвига» и праздничного концерта к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева.