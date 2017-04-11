В Волгограде грузовая «ГАЗель» протаранила 164-ю маршрутку
Сегодня, 13:17ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Иван Сёмин/ соцсети
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Сегодня около 12-00 маршрутка №164, следовавшая в сторону Ворошиловского района Волгограда, на перекрёстке ул. Рабоче- Крестьянской и ул. Базисной столкнулась с грузовой «ГАЗелью».
Как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, на место сразу же прибыли автомобили оперативных служб – несколько «скорых», пожарные и спасатели. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, водитель маршрутки совершал поворот со второго ряда, что и стало причиной ДТП.
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Фото: Роман Молчанов, ВК, "Жесть Волгограда"
Отметим, что после ночного дождя первая половина дня 22 апреля выдалась в Волгограде богатой на дорожно-транспортные происшествия. В большинстве из них нарушения ПДД со стороны водителей усугубила скользкая дорога, которая удлиняет тормозной путь.
ДТП произошло в районе фабрики «Царица» на участке дороги с оживленным движением, авария спровоцировала большую пробку. Сейчас движение затруднено от центра в сторону Советского района.
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