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В Волгограде директор фирмы 4 месяца не платил зарплату и присваивал деньги
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде директор фирмы 4 месяца не платил зарплату и присваивал деньги
Сегодня, 10:31ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: smolnarod.ru
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