В Волгограде директор фирмы 4 месяца не платил зарплату и присваивал деньги

Прокуратура Ворошиловского района Волгограда выявила финансовые нарушения на сумму более 56 млн. рублей в ООО «Системный буровой сервис». В связи с этим возбуждены уголовные дела против бывшего руководителя фирмы Андрея Баранцева.

Одно из дел в отношении экс-директора было еще ранее возбуждено в связи с невыплатой зарплаты 170 сотрудникам.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, зарплата не выплачивалась с ноября 2016-го по февраль 2017 года. В результате образовалась задолженность на общую сумму более 16 млн рублей.

В ходе дополнительной проверки с привлечением налогового инспектора установлено, что Баранцев необоснованно получил в качестве заработной платы и премиальных более 9 млн 700 тыс рублей. Кроме того, он не возвратил предприятию 4 млн 200 тыс рублей, полученные в подотчет. По вине директора крупную сумму в виде налогов не получило и государство.

«Установлено, что в течение 2015 года налог на доходы физических лиц, удержанный с работников предприятия, ООО «Системный буровой сервис» в бюджет не перечислялся. В этой связи образовалась задолженность по налоговым платежам на сумму более 25,5 млн рублей», – сообщила представитель прокуратуры Волгоградской области

По результатам проверки на Андрея Баранцева возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения, неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет, совершенное в особо крупном размере).

Баранцев заключен под стражу. Если в суде его вина будет доказана, то экс-директора ждет серьезное наказание. Например, только за присвоение денег фирмы ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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