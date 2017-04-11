В центре Волгограда в лобовом ДТП столкнулись две иномарки

Сегодня утром, ориентировочно в 8:00, в районе перекрестка улиц им. 7-й Гвардейской дивизии и Коммунистической произошло серьезное ДТП. В аварии есть пострадавшие.

Авария произошла сразу после спуска под железнодорожный мост. Как отмечают очевидцы, автомобиль Volkswagen Passat двигался в сторону проспекта им. Ленина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Prius.

Фото: Сергей Сосницкий, ВК, "Жесть Волгограда"

В результате ДТП обе машины серьезно повреждены. Водитель автомобиля Toyota не смог самостоятельно выбраться из искореженной машины, ему помогли очевидцы аварии. На месте происшествия работали сразу две бригады скорой помощи. Пострадавшего водителя сразу же госпитализировали. Он находился в сознании.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что в салоне разбитого Volkswagen Passat были пустые бутылки, но состояние водителя может определить только медицинская экспертиза.