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В центре Волгограда в лобовом ДТП столкнулись две иномарки
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В центре Волгограда в лобовом ДТП столкнулись две иномарки
Сегодня, 11:23ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: Лёха Логунов/ ВК, "Жесть Волгограда"
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