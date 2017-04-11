Прокуратура Дубовки восстановила права подростка-сироты

В «Профессиональном училище №58» прокуратурой Дубовского района была проведена проверка соблюдения законодательства об образовании.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, проверкой установлено, что в 2013 году над несовершеннолетним жителем Дубовки была установлена опека в связи потерей единственного родителя — матери.

Вместе с тем, вопреки требованиям законодательства, подросток, обучаясь в колледже, не был поставлен на полное гособеспечение, и с сентября 2016 года по февраль 2017 года, положенная ему государственная социальная стипендия даже не начислялась. По итогам проверки прокуратурой в Дубовский районный суд было направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия руководства Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «ПУ №58» и необходимости обязать их выплатить положенную сироте государственную социальную стипендию.

Кроме того, по факту невыплаты, прокурором Дубовского района в отношении директора ГБПОУ «ПУ №58» было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

- Постановлением мирового судьи судебного участка №6 Дубовского района Волгоградской области,- отметила Ольга Токарева, - директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.