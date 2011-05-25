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Житель Городищенского района жестоко избил трех малолетних детей
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Житель Городищенского района жестоко избил трех малолетних детей
Сегодня, 16:58ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: privet-rostov.ru
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