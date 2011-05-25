Житель Городищенского района жестоко избил трех малолетних детей

В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства получения травм несовершеннолетними детьми, проживающими в Городищенском районе.

В минувший четверг в больницу Советского района областного центра были доставлены юные пациенты в возрасте 4-х, 6-ти и 10-ти лет. У всех троих были сильные ушибы и гематомы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, информация о полученных детьми травмах была сразу же передана в полицию. В ходе проверки выяснилось, что малолетних ребят избил 30-летний сожитель их матери. Перед этим у него с супругой произошла ссора.