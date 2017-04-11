Волгоградку по ошибке заставляли платить налог за дом в двойном размере
Сегодня, 12:52ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: estto.ru
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Жительнице Дзержинского района, имеющей в наличии недостроенный жилой дом, местная инспекция ФНС начислила налог на имущество в размере почти 40 тыс. рублей.
Волгоградка посчитала сумму завышенной. Она обратилась в инспекцию с просьбой пересчитать налог в связи использованием ошибочных сведений об инвентаризационной стоимости объекта. Однако налоговый орган отказал в перерасчете, и женщина обратилась с жалобой в прокуратуру Волгограда.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в ходе проверки слова женщины о допущенных ошибках при расчете подтвердились. В результате в адрес начальника ИФНС России по Дзержинскому району было внесено представление об устранении нарушений налогового законодательства.
Когда налог на имущество пересчитали, то сумма снизилась почти в два раза – до 23 тысяч рублей.
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