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Волгоградку по ошибке заставляли платить налог за дом в двойном размере
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Волгоградку по ошибке заставляли платить налог за дом в двойном размере
Сегодня, 12:52ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: estto.ru
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