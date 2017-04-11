В Ворошиловском районе Волгограда внедорожник наехал на 16-летнюю девушку
Сегодня, 11:37ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: tvc.ru
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Девушка попала под колеса «Toyota Land Cruiser Prado», перебегая дорогу рядом с пешеходным переходом
ДТП произошло накануне в 14.20 напротив дома №17 по улице Циолковского.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 54-летний водитель внедорожника направлялся в сторону улицы Калинина и сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.
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Место ДТП на улице Циолковского.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
В результате происшествия пешеход с травмами была доставлена в больницу.
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