В Камышине алиментщика лишили машины и заставили отработать 100 часов

В Камышине местному жителю за долги по алиментам пришлось расплатиться своим автомобилем.

Мужчина долгое время уклонялся от платежей на содержание несовершеннолетнего сына. В результате долг превысил 200 тысяч рублей.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, алиментщик постоянно скрывался от судебных приставов. По адресу регистрации не проживал. Обнаружить его удалось случайно в суде, куда он приехал на иномарке по своим делам.

Должник не знал, что на входе его проверят на наличие задолженности. Когда он вышел из здания, его уже ждал пристав-исполнитель.

Госслужащий привлек нерадивого родителя к административной ответственности и арестовал автомобиль «Daewoo Nexia», который должник скрывал.

В тот же день по решению суда мужчина за неуплату алиментов был наказан обязательными работами сроком на 100 часов. В дальнейшем, если долги продолжат накапливаться, алиментщика ждет уже уголовная ответственность.

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