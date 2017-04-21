В Хабаровске молодой человек открыл стрельбу в региональном управлении ФСБ
Сегодня, 14:26ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Ксения Мурзина/ vostokmedia.com
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В ходе стрельбы, которая произошла в приемной управления, погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей
На данный момент известно, что 21 апреля в приемную Управления в пять вечера вошел молодой человек и открыл стрельбу по посетителям, передает сегодня vostocmedia.com со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
В результате инцидента погиб сотрудник ФСБ, а также один посетителей. Еще один человек, находившийся в приемной, был ранен. Ответным огнем нападавший уничтожен.
В настоящее время к управлению стягиваются представители силовых структур. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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Оружиt, из которого налётчик произвёл выстрелы
Фото: vostokmedia.com, РИА «Восток-Медиа»
Пользователи соцсетей уже стали сообщать сведения о нападавшем. По предварительным данным, это был молодой человек 1999 года рождения, который принадлежал к неонацистской группе.
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