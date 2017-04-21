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В Хабаровске молодой человек открыл стрельбу в региональном управлении ФСБ
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Хабаровске молодой человек открыл стрельбу в региональном управлении ФСБ
Сегодня, 14:26ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Ксения Мурзина/ vostokmedia.com
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