В Хабаровске молодой человек открыл стрельбу в региональном управлении ФСБ

В ходе стрельбы, которая произошла в приемной управления, погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей

На данный момент известно, что 21 апреля в приемную Управления в пять вечера вошел молодой человек и открыл стрельбу по посетителям, передает сегодня vostocmedia.com со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

В результате инцидента погиб сотрудник ФСБ, а также один посетителей. Еще один человек, находившийся в приемной, был ранен. Ответным огнем нападавший уничтожен.

В настоящее время к управлению стягиваются представители силовых структур. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Оружиt, из которого налётчик произвёл выстрелы Фото: vostokmedia.com, РИА «Восток-Медиа»