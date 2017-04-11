Полиция ждет заявления от вдовы хозяина иномарки, разбитой подростками

В истории с дерзкими подростками, которые сначала станцевали на капоте корейской иномарки, а затем пропилили в лобовом стекле дырку, вскрылись новые неожиданные подробности.

Как выяснилось, хозяин автомобиля, припаркованного в одном из дворов по улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда, вот уже полтора года как умер. Несколько месяцев автомобиль стоит неподвижно и фактически брошен. Это нисколько не оправдывает подростков, но зато объясняет, почему в течение почти шести часов вандальные действия юных хулиганов никто не остановил.