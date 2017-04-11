Полиция ждет заявления от вдовы хозяина иномарки, разбитой подростками

Как выяснилось, хозяин автомобиля, припаркованного в одном из дворов по улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда, вот уже полтора года как умер. Несколько месяцев автомобиль стоит неподвижно и фактически брошен. Это нисколько не оправдывает подростков, но зато объясняет, почему в течение почти шести часов вандальные действия юных хулиганов никто не остановил.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, по поводу содержания видеоролика с участием подростков, проведена проверка. Машина установлена, а вот розыскные мероприятия в отношении «героев» ролика будут проведены лишь в том случае, если от вдовы хозяина автомобиля или других его родственников будет подано заявление в полицию, а его пока нет.