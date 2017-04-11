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Под Камышином в двойном ДТП на федеральной трассе пострадали 3 человека
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Под Камышином в двойном ДТП на федеральной трассе пострадали 3 человека
Сегодня, 10:14ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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