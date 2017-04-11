Под Камышином в двойном ДТП на федеральной трассе пострадали 3 человека

В четверг, 20 апреля, в Камышинском районе произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобилей марки «Лада».

Машины столкнулись в 15-30 на 545 километре федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, сначала 32-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz Actros», ехавший со стороны города Саратова, врезался в попутный автомобиль «ВАЗ-2114». От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она совершила лобовое столкновение с «Ладой Приорой».

В результате аварии травмы получили водитель и 23-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2114», а также 50-летняя женщина, находившаяся в салоне «Лады Приоры». Все трое доставлены в больницу города Камышина.

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