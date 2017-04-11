На юге Волгограда подростки распилили лобовое стекло чужой иномарки

Инцидент произошел еще 9 апреля, но в сети видео, которое моментально вызвало целый шквал обсуждений, появилось только сегодня.

Очевидец запечатлел на камеру своего телефона, как во дворе дома № 1 по улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда группа подростков издевается над чужой иномаркой. Сначала они «станцевали» на лобовом стекле SsangYong, а затем потрудились над ним ножовкой, пропилив дырку. Помимо этого на капоте машины остались вмятины от ног юных хулиганов.

Как сообщает автор видео, истязание иномарки с небольшими перерывами продолжалось около шести часов. Примечательно, что подростков никто не остановил, не вызвал полицию и даже не сделал замечание – и именно над этим недоумевают пользователи в комментариях. Мотивация троих подростков, среди которых была и одна девочка, так и осталась неизвестной. Автомобиль был припаркован не на детской площадке, и версия мести не подходит.

Видео Видео: Иаан Дулин, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру