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На юге Волгограда подростки распилили лобовое стекло чужой иномарки
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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На юге Волгограда подростки распилили лобовое стекло чужой иномарки
Сегодня, 10:22ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру
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