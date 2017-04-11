На юге Волгограда подростки распилили лобовое стекло чужой иномарки

Очевидец запечатлел на камеру своего телефона, как во дворе дома № 1 по улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда группа подростков издевается над чужой иномаркой. Сначала они «станцевали» на лобовом стекле SsangYong, а затем потрудились над ним ножовкой, пропилив дырку. Помимо этого на капоте машины остались вмятины от ног юных хулиганов.
Как сообщает автор видео, истязание иномарки с небольшими перерывами продолжалось около шести часов. Примечательно, что подростков никто не остановил, не вызвал полицию и даже не сделал замечание – и именно над этим недоумевают пользователи в комментариях. Мотивация троих подростков, среди которых была и одна девочка, так и осталась неизвестной. Автомобиль был припаркован не на детской площадке, и версия мести не подходит.
Если верить, информации, которую в комментариях к видео опубликовала одна из жительниц дома по ул. Бахтурова, то владелец иномарки практически сразу же нашел вредителей и пообщался с их родителями. Ничего вразумительного дети пояснить не смогли. А их мамам и папам теперь, вероятно, предстоит оплачивать ущерб. О том, было ли обращение в полицию и наступили ли для подростков какие-нибудь последствия, в пресс-службе ГУ МВД региона нам пообещали уточнить в течение дня.