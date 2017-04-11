Мужчина, убитый деревом при разборе дома, работал нелегально
Сегодня, 11:43ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: gazeta-n1.ru
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20 апреля в р.п. Средней Ахтубе подрядная организация занималась разбором ветхой двухэтажки.
При разборе плит перекрытия стрела крана при повороте зацепила дерево, которое оказалось таким же ветхим, как и строение. Сухой ствол переломился и рухнул на одного из рабочих.
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель СО по Среднеахтубинскому району СУ СКР по Волгоградской области Евгений Выстропов, по факту трагедии проводится проверка. Уже известно, что погибший не имел трудовых отношений с подрядной организаций, а значит, работал нелегально.
Сейчас следователи изучают обстоятельства произошедшего, чтобы выяснить, стала ли причиной ЧП цепочка трагических случайностей или имело место нарушение техники безопасности.
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