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Мужчина, убитый деревом при разборе дома, работал нелегально
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Мужчина, убитый деревом при разборе дома, работал нелегально
Сегодня, 11:43ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: gazeta-n1.ru
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