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Грабителю, похитившему 10 тысяч в офисе микрокредитования, грозит 10 лет
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Грабителю, похитившему 10 тысяч в офисе микрокредитования, грозит 10 лет
Сегодня, 17:45ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: pda.ura.ru
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