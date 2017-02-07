Грабителю, похитившему 10 тысяч в офисе микрокредитования, грозит 10 лет
Сегодня, 17:45ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: pda.ura.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ворошиловском районе Волгограда накануне был ограблен офис экспресс-кредитования.
Как стало известно, неизвестный мужчина ворвался в павильон с ножом и потребовал от сотрудника деньги из кассы. Однако на тот момент в офисе было всего лишь 10 тысяч рублей. Забрав их, злоумышленник скрылся.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района смогли оперативно задержать подозреваемого. Им оказался безработный 34-летний волгоградец, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
Мужчина заключен под стражу. Теперь задержанному грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Материалы по теме
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0