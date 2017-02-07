Грабителю, похитившему 10 тысяч в офисе микрокредитования, грозит 10 лет

В Ворошиловском районе Волгограда накануне был ограблен офис экспресс-кредитования.

Как стало известно, неизвестный мужчина ворвался в павильон с ножом и потребовал от сотрудника деньги из кассы. Однако на тот момент в офисе было всего лишь 10 тысяч рублей. Забрав их, злоумышленник скрылся.