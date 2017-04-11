«Золотой мальчик», задавивший роллера, будет «мотать» срок до конца

Напомним, в начале октября 2015 года Яковлев на Toyota Land Cruiser Prado на бешеной скорости пролетел на красный и не оставил шансов 20-летнему уроженцу Ростовской области Владу Иванову, который выкатился на «зебру» на разрешающий сигнал светофора. Роллер погиб на месте, а водитель скрылся с места ДТП, но затем вернулся туда и был задержан.
По решению суда Яковлев в марте 2016 года получил почти два с половиной года колонии-поселения, однако затем приговор ужесточили, и он отбывает наказание в колонии общего режима №12. В феврале защитник осужденного заявил в Волжский городской суд ходатайство с просьбой изменить наказание на более мягкое и назначить Яковлеву исправительные работы, то есть фактически отпустить из-под стражи.
С таким вариантом развития событий не была согласна мать погибшего роллера, ее поддержали представители прокуратуры. В результате суд ходатайство отклонил, а сегодня апелляционная инстанция Волгоградского областного суда поставила крест на надеждах Романа Яковлева и его защиты о досрочном освобождении.
В частности, как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградского областного суда, было учтено, что данные из материалов личного дела осужденного не являются безусловным основанием замены наказания на более мягкое, кроме того, смягчение приговора не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденного.