«Золотой мальчик», задавивший роллера, будет «мотать» срок до конца

Новость о том, что осужденного за смертельный наезд на роллера сына первого замгендиректора компании «ГазпромТрансгазВолгоград» 22-летнего Романа Яковлева могут досрочно освободить, вызвала резонанс едва ли не больший, чем само трагическое происшествие на Аллее Героев.

Напомним, в начале октября 2015 года Яковлев на Toyota Land Cruiser Prado на бешеной скорости пролетел на красный и не оставил шансов 20-летнему уроженцу Ростовской области Владу Иванову, который выкатился на «зебру» на разрешающий сигнал светофора. Роллер погиб на месте, а водитель скрылся с места ДТП, но затем вернулся туда и был задержан.

По решению суда Яковлев в марте 2016 года получил почти два с половиной года колонии-поселения, однако затем приговор ужесточили, и он отбывает наказание в колонии общего режима №12. В феврале защитник осужденного заявил в Волжский городской суд ходатайство с просьбой изменить наказание на более мягкое и назначить Яковлеву исправительные работы, то есть фактически отпустить из-под стражи.

С таким вариантом развития событий не была согласна мать погибшего роллера, ее поддержали представители прокуратуры. В результате суд ходатайство отклонил, а сегодня апелляционная инстанция Волгоградского областного суда поставила крест на надеждах Романа Яковлева и его защиты о досрочном освобождении.