В Волжском в ДТП вместе с водителем «семерки» пострадал младенец в люльке

В Волжском столкнулись две «Лады», в результате чего был травмирован 5-месячный ребенок.

Авария произошла накануне в шестом часу вечера на проспекте Ленина в новой части города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» направлялся в сторону улицы Оломоуцкой. Выехав на полосу встречного движения, он врезался в «Ладу Приору».

В результате ДТП водитель «семерки» госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В «Ладе Приоре» травму головы получил младенец, который находился в люльке на заднем пассажирском сиденье. Ребенок доставлен в больницу.

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