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В Волжском в ДТП вместе с водителем «семерки» пострадал младенец в люльке
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волжском в ДТП вместе с водителем «семерки» пострадал младенец в люльке
Вчера, 12:10ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: ivteleradio.ru
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