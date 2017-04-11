В Волгограде предпринимателю дали 7 лет за завышение объема готовой работы

10 сентября 2014 года Фонд социально-культурного развития Красноармейского района Волгограда заключил с Муниным договор подряда на благоустройство пешеходной части улицы 50 лет Октября. Стоимость работ составила 20 млн рублей, которые в качестве 100% предоплаты были перечислены на счет предпринимателя.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, Мунин завысил объем выполненных работ по благоустройству, забрав себе 2 миллиона рублей.
По материалам совместной проверки прокуратуры Красноармейского района, УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело.
Вину в совершенных преступлениях подсудимый не признал. В среду, 19 апреля, Красноармейский районный суд приговорил Александра Мунина к 7 годам 2 месяцам колонии общего режима. Предприниматель был взят под стражу в зале суда.