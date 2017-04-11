В Волгограде предпринимателю дали 7 лет за завышение объема готовой работы

Красноармейский районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю Александру Мунину, который признан виновным в крупном мошенничестве и подделке документов.

10 сентября 2014 года Фонд социально-культурного развития Красноармейского района Волгограда заключил с Муниным договор подряда на благоустройство пешеходной части улицы 50 лет Октября. Стоимость работ составила 20 млн рублей, которые в качестве 100% предоплаты были перечислены на счет предпринимателя.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, Мунин завысил объем выполненных работ по благоустройству, забрав себе 2 миллиона рублей.

По материалам совместной проверки прокуратуры Красноармейского района, УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело.